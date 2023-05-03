وزير التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية العامة واحدة في النماذج الأربعة

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يتمنى أن يحصل الملاحظون والمراقبون على أعلى مكافأة من امتحانات الثانوية العامة 2023، ولكنها ليست مسؤولية الوزارة، إذ يجب موافقة وزارة المالية عليها أولا.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة التربية والتعليم، أن الأسئلة بامتحانات الثانوية العامة 2023 واحدة في جميع النماذج الأربعة، لافتا إلى أن كل نموذج أسئلة سوف يصحح وفق نموذج الإجابة، نموذج أ يصحح وفق نموذج أ، وهكذا وفق النماذج الأربعة، موضحا أن كل نموذج يبدأ بالأسئلة السهلة للوصول إلى نهاية الأسئلة حيث تتم مراعاة صعوبة الأسئلة.