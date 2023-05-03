رامي جمال يروج لأغنيته الجديدة «كلمة سلام»

روج الفنان رامي جمال، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لأغنيته الجديدة «كلمة سلام».

ونشر رامي جمال، البوستر الدعائي للأغنية، وعلق عليه: «كلمة سلام قريبا.. من أقرب الأغاني اللي لحنتها لقلبي خليكم جاهزين بقى».

آخر أعمال رامي جمال

وطرح مؤخرا رامي جمال، أغنية «عاملة إية» التي حققت نجاحا كبيرا، وروج لها رامي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «عاملة إيه أغنيتي الجديدة حاليا على يوتيوب، كلمات أحمد العزب، وألحان أحمد العدل، وتوزيع وميكس وماستر الهامي دهيمه، وأحمد حسام، وتصميم الفيديو أحمد بدر، سوشيال ميديا رضوى».