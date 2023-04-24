رامي جمال يكشف كيف أنهت كلمات أغنية «لحظة بعادك» انفصال زوجين

شارك الفنان رامي جمال جمهوره، برسالة استقبلها من أحد أصدقائه عقب طرح أغنيته الجديدة «لحظة بعادك»، التي طرحها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كشف فيها عن عودته إلى زوجته بعد 3 سنوات من الانفصال بفضل كلمات الأغنية.

طرح أغنية رامي جمال

وكتب رامي جمال عبر صفحته الشخصية، «امبارح قبل ما أنام جات لي الرسالة دي وفرحتني جدا، وعاوز أقول حاجه من واقع حياتنا، الدنيا متعاشة مرة واحدة، متفرطوش في اللي بتحبوهم بسهولة، احنا للأسف جيل بيشوف الانفصال والطلاق سهل، رغم أننا اتربينا في بيوت كان بيحصل فيها مشاكل أكيد، لكن كان أهالينا متمسكين أن البيوت دي ما تتهدش بسهولة، مشاكل الحياة كتير لكن متخلوش الأفلام والمسلسلات وحكاوي الناس تخليكم تطلبوا أو تستنوا من اللي بتحبوهم كل حاجة، وما تعلوش سقف توقعاتكم، احنا اتعلمنا أن البيوت تتهد على العرض والكرامة فقط، لكن خلافات الدنيا العادية لا ما تفتكروش، أن في حد حياته كاملة زي ما بتشوفوها على انستجرام والمسلسلات والأفلام، لو كل واحد وواحدة اتهيالهم أن الانفصال هيخليكم بكرة تعيشوا بحرية، وتلاقوا فرص وشركاء أحسن هتضيعوا من أيديكم».

رامي جمال يطرح باكورة أغنياته لعام 2023

وأضاف رامي جمال، «ناس احتمال كبير ما تتعوضش، أخيرا احنا عايشين مرة واحدة فسامحوا وحبوا وفوتوا لبعض، وامسكوا في حبايبكم، وأخيرا محدش عايش حياتك فأنت لو بتحكي لحد عن مشكلتك مع شريكك، خليك واثق أن رأيه وحياته مش قاعدة لازم تكون صح، أخيرا ايه رأيكم في أعنية لحظه بعادك».