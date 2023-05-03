حبس لص متهم بسرقة بطاريات السيارات في التبين

قررت نيابة التبين و15 مايو، حبس أحد الأشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في سرقة بطارية سيارة بأسلوب الضغط على الكابوت في منطقة التبين بالقاهرة، كما أمرت ضباط المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، بينما أمرت بعرضه على المعمل الكيميائي لتحليل مخدرات لبيان تعاطيه من عدمه.

سرقة بطارية السيارات في القاهرة

كانت وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية، حال شروعه في سرقة بطارية سيارة بأسلوب الضغط على الكابوت، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة، وأنه وراء ارتكاب واقعتي سرقة أخريين.

تعرف على عقوبة السرقة في القانون

يقول المحامي حمدي العربي الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات، تنص على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

المتهم تحت مراقبة الشرطة

أضاف أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة، مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.