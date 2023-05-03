رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

تجديد حبس عامل بتهمة سرقة وقتل سيدة في أكتوبر 15 يوما على ذمة التحقيقات

كتب:

مريم جاد
09:34 ص | الأربعاء 03 مايو 2023
حبس _ صورة أرشيفية

حبس _ صورة أرشيفية

جدد قاضي المعارضات حبس عامل لقتله سيدة بأكتوبر بهدف سرقتها، 15 يوماً على ذمة التحقيق، ووجهت إليه تهمة القتل والسرقة، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الجريمة

تعود تفاصيل الجريمة لوصول بلاغ لمباحث أكتوبر، بمقتل سيدة داخل شقتها في 6 أكتوبر بواسطة عامل يبلغ من العمر 44 عامًا.

وبالفحص، تبين أنَّه سدد 3 طعنات في القلب لها بواسطة سلاح أبيض أثناء سرقتها، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وأقرّ بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

محام يوضح العقوبة

أوضح المحامي ياسر سيد، المحامي بالنقض، أنَّه وفقا لنص المادة 313، يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأكّد المحامي بالنقض، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنَّه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».

أما عن عقوبة القتل العمد، قال المحامي إنَّ الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أنَّه «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».

اقرأ المزيد:

ضبط 1.5 طن بانجو قبل ترويجها في الإسماعيلية.. بقيمة 4.8 مليون جنيه

حبس عاطل ضبط بحوزته ربع كيلو هيروين في الإسماعيلية

ضبط 2827 مخالفة في حملات على الأسواق والمخابز البلدية بالمنيا

ضبط 22 طن سماد مدعم وتحرير 22 مخالفة للمخابز البلدية في ملوي

ضبط شخص حاول تهريب مبالغ مالية عبر مطار القاهرة

ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة 3 أشخاص في الإسماعيلية

ضبط 2555 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
بقلم مريم جاد