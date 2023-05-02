حبس شخص بتهمة سرقة كشافات إنارة في القاهرة

أمرت جهات التحقيق، بحبس المتهم بسرقة أحد المخازن بمنشأة ناصر في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

بلاغ بسرقة 6 كشافات إنارة

تعود تفاصيل الحادث إلى وصول بلاغ لقسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة 6 كشافات إنارة.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، شخص له معلومات جنائية سابقة، واعترف بأنه سرق بابا حديدا بمنطقة أخرى.

عقب تقنين الإجراءت تم القبض عيله وأقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

العقوبة المنتظرة للمتهم

وأوضح ياسر سيد المحامي بالنقض، أنَّه وفقًا لنص المادة 313 يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأكّد المحامي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنَّه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».