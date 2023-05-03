ضبط مرتكبي 3 وقائع سرقة سيارات في التبين والتجمع وعين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من تحقيق نتائج إيجابية، أبرزها ضبط وحدة مباحث قسم شرطة التبين أحد الأشخاص له معلومات جنائية حال شروعه في سرقة بطارية سيارة بأسلوب الضغط على الكابوت، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطا إجرامياً تخصص في ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة وأنه وراء ارتكاب واقعتي سرقة أخرتين.

وتمكّنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بالشرابية) بتهمة مزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج وبحوزته (2 مفك).

بمواجهته، اعترف بمزاولة نشاطه الإجرامي مستخدماً السيارة والأدوات المضبوطة بحوزته وأنه وراء ارتكاب واقعتين بذات الأسلوب، وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر له معلومات جنائية) وبحوزته وحدة جهاز تكييف خارجية بالكابلات والوصلات الخاصة بها مجهولة المصدر.

بمناقشته عن مصدرها اعترف بسرقتها من مبنى كائن بدائرة القسم بأسلوب التسلق، وباستدعاء المسئول عن المبنى تعرف على وحدة التكييف واتهمه بالسرقة.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة كفر الشيخ) بتهمة سرقة سيارة خاصة بأحد الأشخاص حال ركنها بدائرة القسم، وبحوزتهما (مركبة توك توك، بدون لوحات معدنية - السيارة المُبلغ بسرقتها- كمية من مخدر الحشيش).

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب واقعة سرقة السيارة على النحو المُشار إليه بأسلوب كسر هواية الباب الخلفي.