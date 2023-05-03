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ضبط مسجل خطر غسل 2 مليون جنيه من سرقة المواد البترولية في القاهرة

كتب:

محمد بركات
12:26 م | الأربعاء 03 مايو 2023
وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية

وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول وبيعها بالسوق السوداء، ومحاولته غسل متحصلات ذلك النشاط الإجرامي عن طريق قيامه بـ(تأسيس الشركات، شراء السيارات).

كما تبين إيداع المتهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل بـ2 مليون جنيه.

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