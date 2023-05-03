محلل سياسي سوداني لـ«القاهرة الإخبارية»: ميليشا الدعم السريع فقدت 70% من قدرتها العسكرية

طالب إبراهيم ناصر، المحلل السياسي السوداني، بتدخل المجتمع الدولي لإجبار ميليشيا الدعم السريع في السودان على ترك السلاح.

إنهاء الحرب

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مارينا المصري، عبر برنامج «مطروح للنقاش» المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، إن ميلشيا الدعم السريع فشلت في اغتيال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، مضيفا أنها تحاول الآن أن تزيد من معاناة المواطنين، بهدف إجبار المجتمع الدولي على إنهاء هذه الحرب دون ملاحقة قادتها أمنيا.

وأضاف أن ميلشيا الدعم السريع، فقدت أكثر من 70% من قدراتها العسكرية، وعامل الوقت ليس في صالحها، موضحا أنه ليس هناك اتصال مباشر بين قيادات الميلشيا والقيادات الميدانية الصغرى، وهذا يصعب إمكانية فرض هدنة طويلة الأمد.

منع وقوع خسائر كبيرة

وأوضح أن الجيش السوداني منع وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، وتدمير البنية التحتية والمؤسسات التي تحاول الميلشيا الإضرار بها وبينها قصر الرئاسة، مشيرا إلى تصريح الفريق شمس الدين كباشي، عضو المجلس السيادي السوداني الانتقالي، بأن هذه الميلشيا لابد أن تُضرب وتُزال بطريقة خشنة.