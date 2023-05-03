محطات الحوار الوطني بدءا من دعوة الرئيس حتى انطلاق جلسات اليوم

قبل انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني اليوم الأربعاء، تستعرض «الوطن» أهم محطات الحوار الوطني بدءا من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاقه خلال إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان أبريل 2022.

تكليف من الرئيس السيسي

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 أبريل 2022 تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب لإدارة حوار سياسي مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيا.

إعلان المنسق العام 8 يونيو 2022

وأعلنت إدارة الحوار الوطني اختيار نقيب الصحفيين ضياء رشوان منسقا عاما للحوار، والأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام محمود فوزي رئيسا للأمانة الفنية للحوار.

تشكيل مجلس الأمناء 26 يونيو 2022

تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني مكونا من 19 عضوا، بعد تشاورات مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة استمرت 20 يوما.

إعلان بدء الاجتماعات 3 يوليو 2022

وجّه المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان الدعوة لأعضاء مجلس أمناء الحوار، الذي يعكس تشكيلة القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار، لعقد أولى جلساته، الثلاثاء 5 يوليو، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

اختيار المقررين والمقررين المساعدين 5 سبتمبر 2022

استقر مجلس الأمناء بالإجماع على اختيار 12 مقررًا ومساعدًا للمحاور الثلاثة الأساسية، بعد استعراض ومناقشة السير الذاتية لـ350 مرشحًا.

مشاركة فعالة بالمؤتمر الاقتصادي 23-25 أكتوبر 2022

إقــــامة المـــــؤتمر الاقـتصــادي كـــأحــــد مـخــرجــــات الحـــوار الوطنــي بالفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022، حيث قدم ضـــــياء رشــــوان منســق عــام الحــــــوار الوطنــي توصـــــيات المـــؤتمر الاقتصــادي، مع عـرض مجلــس أمناء الحــــــوار عـــــدد من التــســـاؤلات علــى المؤتمر، والتــي قـــوبلت بإجابــة رئيــس الــوزراء عليها فــي بيان صحفي.

مشاركة فعالة بمؤتمر المناخ 27 COP 12 نوفمبر 2022

نظم الحوار الوطني جلسة نقاشية حول العدالة المُناخية وقضايا البيئة بمؤتمر المناخ الذي عقد بمدينة شرم الشيخ 12 نوفمبر 2022 بالمنطقة الخضراء.

إستجابة الرئيس السيسي لمقترح الإشراف القضائي على الانتخابات

تقدم مجلس الأمناء الحوار الوطني لرئيس الجمهورية بأول مقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024 وكان هناك استجابة سريعة للرئيس عبد الفتاح السيسي.