رئيس جامعة السويس: الحوار الوطني خطوة متقدمة نحو الجمهورية الجديدة

قال رئيس جامعة السويس، أن الحوار الوطني يمثل خطوة متقدمة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، القائمة على الحوار والتعددية والانفتاح على كافة المستويات، مشيراً إلي أن هذا الأمر يعني حالة حوارية ثرية على أرضية مشتركة، تمنح كل الأصوات الحق في التعبير بشكل شرعي عن آرائها.

الحوار الوطني صياغة رؤى العبور نحو الجمهورية الجديدة

وتابع رئيس جامعة السويس، فى بيان صحفي أن الحوار الوطني، يمثل حالة حوارية، تدفع باتجاه إيجاد مساحات مشتركة بين كافة القوى للمُضي قُدُمًا، في خطط وطنية للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وصياغة رؤى العبور نحو الجمهورية الجديدة، وتجاوز كافة التحديات التي تفرضها التطورات الجيوسياسية المتلاحقة على المستويين الدولي والإقليمي على الدولة المصرية.

الحوار يضم ممثلي جميع فئات المجتمع المصري

وأشار رئيس الجامعة الذي شارك في جلسات الحوار الوطني اليوم، إلى أن ممثلي جميع فئات المجتمع المصري، يجتمعون في هذا الحدث الكبير على طاولة واحدة، ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتاً إلى أن انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها مساحات مشتركة، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ مصر والمصريين.

وكان رئيس جامعة السويس الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة شارك في الجلسات النقاشية للحوار الوطني، وسط مشاركة واسعة وفعالة من مختلف رؤساء الجامعات المصرية والقوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والخبراء والشخصيات العامة.