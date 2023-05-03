نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: لا خيار أمامنا سوى القضاء على زيلينسكي

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، إن هجوم كييف بطائرة بدون طيار على الكرملين لم يترك لروسيا أي خيارات سوى القضاء على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

هجوم بطائرات مسيرة على الكرملين

وقال ميدفيديف، عبر صفحته على موقع تيليجرام، بحسب ما نشرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء/ «بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم، لم يعد هناك خيار آخر سوى القضاء الجسدي على زيلينسكي وزمرته».

وأضاف أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي «ليس ضروريًا حتى لتوقيع وثيقة استسلام غير مشروط»، وكتب ميدفيديف: «هتلر، كما هو معروف، لم يوقعها أيضًا، سيكون هناك دائمًا بديل».

استخدام طائرة بدون طيار

في وقت سابق، قال المكتب الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن كييف حاولت استخدام طائرات بدون طيار لمهاجمة مقر إقامة الرئيس الروسي في الكرملين الليلة الماضية، تم استهداف طائرتين بدون طيار في الكرملين.

قام الجيش الروسي والخدمات الخاصة بالتعامل مع الهدف ولم يصب بوتين بأذى وواصل العمل وفقًا لجدوله المعتاد.

ويرى الكرملين في ذلك هجومًا إرهابيًا مخططًا ومحاولة للنيل من الرئيس الروسي وتحتفظ روسيا بالحق في الرد في الوقت المناسب وبالطريقة التي تراها.