تحذير عاجل من ظواهر جوية في المحافظات خلال ساعات.. أمطار ورياح وشبورة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس اليوم الخميس، إذ أكدت وجود عدد من الظواهر الجوية، التي تبدأ خلال ساعات، مشيرة إلى انتشار الشبورة المائية عبر الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، ما يؤثر على حركة سير السيارات، كما توجد أتربة عالقة أيضا على المحافظات في جنوب البلاد.

شبورة مائية في الصباح على الطرق الرئيسية

أكدت الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن الشبورة المائية تكون في الصباح على الطرق المؤدية إلى القاهرة ومدن الوجه البحري والسواحل ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد، لافتة إلى الاختلاف في حالة الطقس ودرجات الحرارة على مدار اليوم، من محافظة إلى أخرى.

فرص سقوط الأمطار بالمحافظات

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وكذلك نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال على بعض المناطق في الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في المحافظات اليوم الخميس

وأكدت، وجود أجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، ودرجات الحرارة كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 34 درجة مئوية.

السواحل الشمالية 31 درجة مئوية.

جنوب سيناء 35 درجة مئوية.

شمال الصعيد 36 درجة مئوية.

جنوب الصعيد 38 درجة مئوية.