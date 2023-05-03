حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. شديد الحرارة على جنوب الصعيد

طقس متقلب تشهده البلاد خلال الأيام المقبلة، حيث كشفت الهيئة العامة للأصاد الجوية عن استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس، وفي ظل طقس طقس مائل للبرودة صباحا ومساءً، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة

وتشهد حالة الطقس غدا الأربعاء تكاثر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

كما تنشط الخميس، الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، بينما تتساقط أمطار خفيفة يوم الجمعة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأربعاء 3 مايو 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 20.

درجات الحرارة الخميس 4 مايو 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: العظمى 35 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 23.

درجات الحرارة الجمعة 5 مايو 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 21.