حالة الطقس غدا الخميس.. ذروة الموجة الحارة على جميع الأنحاء

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من ذروة الموجة الحارة في حالة الطقس غدا الخميس، بسبب تأثر البلاد في تلك الفترة، بكتل هوائية قادمة من الصحراء الشرقية بالجزيرة العربية، وتعمل على ارتفاع الحرارة، مع زيادة سطوع أشعة الشمس، نظرا لوجود مرتفع جوي جديد، في طبقات الجو العليا، يزيد من الأحساس بارتفاع الحرارة.

حالة الطقس غدا ذروة الموجة الحارة

أشارت الأرصاد الجوية فى بيان، إلى أن درجات الحرارة العظمى ستصل غدا لـ33 درجة على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، في حين أنها ستسجل 39 درجة على محافظات جنوب البلاد، حيث يسود طقس شديد الحرارة خلال فترة الظهيرة على جميع الأنحاء.

نشاط للرياح

وأضافت الأرصاد الجوية، أن سرعات الرياح ستتراوح بين 30-40 كم في الساعة، خاصة مع بداية ساعات المساء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد، وتتجه إلى بعض المناطق مثل السلوم ومطروح.

درجات الحرارة غدا

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الخميس في مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 33- 15.

- العاصمة الإدارية 33- 15.

- أكتوبر 34- 15.

- بنها 33- 15.

- دمنهور 33- 15.

- وادي النطرون 32- 15.

- كفر الشيخ 30- 16.

- المنصورة 30- 16.

- الزقازيق 30- 15.

- شبين الكوم 33- 15.

- طنطا 27- 15.

- دمياط 22- 16.

- بورسعيد 22- 15.

- الإسماعيلية 27- 14.

- السويس 28- 16.

- العريش 23- 13.

- رفح 23- 12.

- رأس سدر 28- 14.

- نخل 26- 7.

- كاترين 25- 05.

- الطور 29- 19.

- طابا 22- 18.

- شرم الشيخ 30- 20.

- الإسكندرية 27- 16.

- العلمين الجديدة 26- 16.

- مطروح 26- 16.

- السلوم 29 - 15.

- سيوة 22- 13.

- رأس غارب 30 - 19.

- الغردقة 31- 20.

- سفاجا 30- 21.

- مرسى علم 31- 19.

- شلاتين 30 - 21.

- حلايب 28- 20.

- أبو رماد 31 - 21.

- رأس حدربة 27 - 20.

- الفيوم 29- 14.

- بني سويف 30- 14.

- المنيا 31- 14.

- أسيوط 32- 15.

- سوهاج 33- 16.

- قنا 35 17.

- الأقصر 35- 18.

- أسوان 38- 19.

- الوادي الجديد 37- 15.

- أبوسمبل 38- 19.