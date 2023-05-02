حالة الطقس الآن.. أجواء مستقرة مائلة للدفء على القاهرة الكبرى

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود الآن أجواء مستقرة مائلة للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وتكون مائلة للحرارة على شمال الصعيد، وحارة على جنوب الصعيد، في حين كانت الأجواء في الصباح الباكر مائلة للبرودة، وتستمر هذه الأجواء ليلاً على أغلب الأنحاء.

ارتفاع درجات الحرارة اليوم

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس اليوم تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، إذ يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ويكون مائلا للدفء على السواحل الشماليه الشرقية، حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية المؤثرة

وذكرت أن الظواهر الجوية المؤثرة، يكون أبرزها نشاط رياح علي مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطع، وتكون الظاهرة المؤثرة صباحا هي الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، حيث يكون ارتفاع الموج معتدل من «1 : 1.75 متر»، وحالة لبحر الأحمر معتدلة حيث يصل ارتفاع الموج «1.5: 2 متر».

درجات الحرارة اليوم

- القاهره الكبرى والوجة البحري 28 درجة مئوية.

- السواحل الشماليه 27 درجة مئوية.

- جنوب سيناء 31 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 32 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد 35 درجة مئوية.