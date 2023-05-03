حلا شيحة تلمح إلى عودتها للفن مرة أخرى (صورة)

لمحت الفنانة حلا شيحة، إلى عودتها لعالم التمثيل خلال الفترة المُقبلة، بعد فترة ابتعاد عن الساحة الفنية، دامت نحو عامين، منذ فيلم «مش أنا» لـ تامر حسني، الذي عُرض عام 2021.

ونشرت حلا شحية، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة لها دون حجاب، مُعلقة عليها بقولها: «إيه رأيكم أعمل نوسة الجزء الثاني.. نوسة نسيت السندوتش.. نوسة.. اللمبي.. خلاص خلاص».

يذكر أنّ حلا شيحة، قدمت شخصية «نوسة» داخل فيلم «اللمبي» الذي عُرض عام 2002، وتدور أحداثه حول اللمبي يعيش في الحارة مع أمه فرنسا في منزل فقير، حيث يقع في حب جارته لكن أباها يعترض على هذه الزيجة، وتحاول فرنسا دفع اللمبي للبحث عن عمل كي يستطيع الانفاق على نفسه.

الفيلم من بطولة محمد سعد، وحلا شيحة، وحسن حسني، وعبلة كامل، وحجاج عبد العظيم، ونشوى مصطفى، ولطفي لبيب، وكريم كوجاك، ووفاء السيد وآخرين، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج وائل إحسان.