تكريم أمهات مصريات وعربيات في احتفالية عالمية بالأقصر

شهدت ساحة معبد الكرنك بالأقصر، احتفالية عالمية لتكريم عدد كبير من الأمهات، من مصر والدول العربية والإسلامية، تكريما لدور المرأة في خدمة أسرتها ورفعة المجتمع، بالتنسيق بين جامعة الأقصر ومؤسسة مشوار، برعاية مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية.

الجعفراوي: محاولة بسيطة لرد الجميل إلى الأم

قال الدكتور صلاح الجعفراوي، منسق عام المهرجان، إن المهرجان الدولي السابع للأم، يأتي كمحاولة بسيطة لرد الجميل إلى الأم التي ضحت في سبيل ضمان حياة أفضل لأولادها وأسرتها والمجتمع والإنسانية جمعاء، والمهرجان احتفاء واعتراف بما تقوم به الأم بإخلاص وصبر وتفان من أعمال جليلة وجهود متصلة للنهوض باسرتها، وعطاءها الزاخر من خدمة للمجتمع، بتكوين مواطنين صالحين نافعين على مستوى الوطن، وعلى نطاق الإنسانية.

وأوضح أن التكريم شمل عدد كبير من الأمهات المثاليات من محافظات مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية من تونس ولبنان وسنغافورة وسلطنة عمان وفلسطين وغيرهم.

عنصر بشري قادر على الانفتاح

وأشار إلى أن المرأة تهدي المجتمع عنصر بشري قادر على الانفتاح على المجتمعات الإنسانية، من أجل حوار اجتماعي بناء، وإعطاء نموذج للمواطن الصالح، ليس على مستوى الوطن فحسب، بل على مستوى الإنسانية.

المرأة عصب الحياة

قال الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، إن المرأة عصب الحياة، والعمود الفقري داخل الأسرة، وإذا صلح حال المرأة سيصلح حال المجتمع ككل، ومكانة المرأة في الإسلام عظيمة، كرمها رب العباد، سواء زوجة أو أخت أو أم، فهي ذي فضل عظيم.

دور المرأة

أشار إلى أن المرأة المصرية تمتلك طبيعة خاصة، وقدرات هائلة في الصبر والقوة والجلد، ولها دور وطني عظيم، مشيرا إلى أنه تجسيدا لهذه المعاني العريقة والعظيمة، تحتضن جامعة الأقصر فعاليات المهرجان الدولي لنماذج فريدة من المحاربات العظيمات من الأمهات وتكريم الأم المثالية، وهي مناسبة اجتماعية تهدف إلى بلورة رمز العطاء والتضحيات.

ووجه التحية لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة مشوار التنموية لرعاية المهرجان الدولي السابع للأم المثالية.

كما جرى تنظيم ماراثون للجري على هامش الاحتفالية، بمشاركة شباب وطلاب للتأكيد على أهمية استضافة الأقصر هذا الحدث.

حضر الاحتفال الدكتورة آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفل وكبار السن بدولة تونس، والدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر ونواب محافظين.