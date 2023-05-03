استجابة لشكوى مواطن.. حملة لمنع حجز أماكن للسيارات في القاهرة

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما جرى نشره من تعليق مدعوم بصور عبر إحدى الصفحات على «فيس بوك» متضمناً تضرر صاحب الحساب من قيام بعض المواطنين بوضع حواجز حديدية وإطارات السيارات التالفة لمنع وقوف السيارات بشارع محمد سعيد الحلواني متفرع من شارع صلاح سالم بالقاهرة.

وجهت مديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع الجهات المختصة حملة استهدفت المنطقة محل الشكوى وجرى رفع جميع الحواجز بنهر الطريق والتنبيه على سكان المنطقة بعدم وضع أي حواجز مجدداً لحجز أماكن لانتظار السيارات بدون ترخيص.