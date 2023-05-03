«الداخلية» ضبط 1824 قضية مخالفات في المترو والقطارات خلال 24 ساعة

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات أمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 1824 قضية مخالفات مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

كما تمّ ضبط 267 قضية ضرائب عامة ومخالفات جمارك وتحري مدين لمصلحة الضرائب، و93 قضية (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات دون ترخيص).