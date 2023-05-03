«الداخلية» تشن حملات أمنية لضبط تجار المخدرات في المحافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، ومختلف مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وأسفرت الحملات عن العديد من النتائج الإيجابية.

وفي مديرية أمن الدقهلية، جرى ضبط عنصريين إجراميين حال استقلاهما سيارة بدائرة مركز شرطة بلقاس، وبحوزتهما 60 طربة من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلوجرامات، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة، وفي مديرية أمن الإسماعيلية، جرى ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبو صوير وبحوزته كمية من مخدر الأيس وزنت كيلوجرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وضبط عنصر إجرامي حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة فايد وبحوزته 10 طرب من مخدر الحشيش وزنت كيلوجرام، وسيارة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

أما في مديرية أمن القاهرة، فجرى ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وبحوزته أسطوانة لمخدر الهيروين وكذا كمية مجزئة لذات المخدر، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وسلاح أبيض، وميزان حساس، وفي مديرية أمن البحيرة، جرى ضبط عنصر إجراميله معلومات جنائية، حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة مركز شرطة أبو حمص وبحوزته كمية لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وضبط عنصر إجرامي حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة دمنهور وبحوزته 8058 قرصا مخدرا، و35 أمبولا، وعدد 2 زجاجة شراب لأدوية مهربة غير مصرح بتداولها، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وفي مديرية أمن الإسكندرية، جرى ضبط عنصرين إجراميين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه وبحوزتهما 20 طربة من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول - سلاح أبيض، وضبط عنصر إجرامي حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزته كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي – هاتف محمول، وضبط عنصر إجرامي حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزته كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول، وضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية حال تواجده أمام سكنه بدائرة قسم شرطة سيدى جابر وبحوزته كمية لمخدر البودر– سيارة - مبلغ مالي – هاتف محمول - ميزان حساس.

أما في مديرية أمن الغربية، فجرى ضبط 3 عناصر إجرامية لها معلومات جنائية، حال استقلال دراجة نارية دون لوحات بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى وبحوزتهم 16 طربة من مخدر الحشيش وزنوا 1,600 كيلوجرام - مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة، وضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان طنطا وبحوزته كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي - هاتف محمول – سلاح أبيض، وضبط 3 عناصر إجرامية لها معلومات جنائية حال إستقلاهم دراجة نارية دون لوحات بدائرة مركز شرطة طنطا وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – 2 سلاح أبيض.

وفي مديرية أمن قنا، جرى ضبط عنصريين إجراميين لهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة قنا وبحوزتهما كمية من مخدر الأفيون - كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالي - هاتف محمول - سلاح أبيض، وفي مديرية أمن السويس، جرى ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة الجناين وبحوزته كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الأيس، ومبلغ مالي، وفي منطقة السحر والجمال، جرى ضبط عنصر إجرامي حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية وبحوزته كمية لمخدر الهيدرو – كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي – هاتف محمول – سلاح أبيض، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات، واتخذت الإجراءات القانونية.