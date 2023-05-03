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الداخلية: 4 أشخاص ينتحلون صفة ضباط شرطة ويسرقون مدير مطعم في بولاق

كتب:

جيهان عبد العزيز
01:33 م | الأربعاء 03 مايو 2023
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

تكثف مباحث بولاق الدكرور جهودها للقبض على 4 أشخاص، انتحلوا صفة ضباط شرطة وسرقوا مبلغًا ماليًا من مدير مطعم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من العميد على عبدالرحمن رئيس قطاع الغرب يفيد فيه تحرير محضر من مدير مطعم بسرقة مبلغ مالي منه ويقدر بـ60 ألف جنيه و4 هواتف محمولة، بعد أن اقتحم 4 أشخاص شقته وانتحلوا صفة رجال شرطة وسرقوا المبلغ المالي والموبيلات وفروا هاربين.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط الجناة، وتحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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