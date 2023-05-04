6 مدن الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة في طقس اليوم.. بينها الأقصر وأسوان

تواصل درجات الحرارة بطقس اليوم الخميس، ارتفاعها على عدة مدن بصعيد مصر، تصل إلى 6 مدن متخطية 36 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى، في طقس شديد الحرارة نهارا خاصة خلال ساعات الظهيرة، بينما تصل درجات الحرارة ببعضها حتى 38 درجة مئوية.

بينما تسجل درجات الحرارة الصغرى، بين 20 حتى 22 درجة في طقس معتدل، مائل للبرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

فيما تظل درجات الحرارة على كل الأنحاء بين حارة لمعتدلة نهارا، ومعتدلة لمائلة للبرودة ليلا بطقس اليوم الخميس.

طقس المدن الدافئة

ترتفع نسبة الرطوبة بطقس اليوم على المدن الأكثر دفئا، ما يزيد الإحساس من ارتفاع الحرارة خاصة بالظل مع نشوب رياح مثيرة للرمال والأتربة على عدة مناطق متها بفترات متقطعة من اليوم، مؤثرة على مرضى الجيوب الأنفية مع إنعدام فرصة سقوط الأمطار على أي من المدن الدافئة التي تتركز بشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

تستعرض «الوطن»، قائمة المدن الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة، بطقس اليوم الاثنين، وفقا للأرصاد الجوية المصرية، في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها، كالتالي:

- أسوان 38 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

- أبو سمبل 38 درجة للعظمى، 22 درجة للصغرى.

- الوادي الجديد 36 درجة للعظمى، و21 درجة للصغرى.

- الأقصر 37 درجة للعظمى، و21 درجة للصغرى.

- قنا 36 درجة للعظمى، و21 درجة للصغرى.

- سوهاج 36 درجة للعظمى، و20 درجة للصغرى