طقس السويس اليوم.. غائم جزئيا وارتفاع نسبة الرطوبة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لطقس محافظة السويس اليوم الأربعاء، إذ ترتفع نسبة الرطوبة، وتواصل درجتا الحرارة العظمى والصغرى الارتفاع تدريجيًا، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة.

وتشهد محافظة السويس، طقسًا مائلًا للبرودة خلال ساعات الصباح، تنشط فيه الرياح وتنتشر الغيوم الجزئية في سماء المحافظة على فترات، ويتوقع خبراء الأرصاد، أنّ تسجل درجة الحرارة الصغرى 17 درجة، وتكون العظمى 32 درجة نهارًا.

قراءات طقس السويس اليوم

ووفقًا لأجهزة الرصد الداخلية في المحافظة، بشأن قراءات طقس اليوم، ستكون درجة الحرارة العظمى 32 مئوية والصغرى 17، فيما تسجل نسبة الرطوبة 67%، وسرعة الرياح 22 كم/ساعة، وتنعدم فرص سقوط الأمطار، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف ومترين.

الحالة المرورية للطرق اليوم

وتشهد الطرق الداخلية في محافظة السويس، سهولة في حركة التنقل بين الأحياء الخمسة، نظرًا للسيولة المرورية التي تشهدها الميادين والشوارع الرئيسية خاصة خلال ساعات الصباح، وتواجد رجال المرور بالشوارع الرئيسية والميادين، لتسيير الحركة على الطرق ومنع التكدس خاصة خلال ذهاب الطلاب لأداء الامتحانات العملية بالمدارس.