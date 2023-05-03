طقس سوهاج اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة 35%

تواصل درجات الحرارة الارتفاع في طقس سوهاج اليوم، لتصل العظمى لـ35 درجة مئوية في طقس شديد الحرارة نهارًا، بينما تسجل الصغرى 18 درجة في طقس معتدل ليلًا ومائل للبرودة خلال ساعات الصباح الأولى، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لطقس اليوم.

طقس سوهاج اليوم

وتسجل درجة الرطوبة اليوم 35%، ما يزيد الإحساس من ارتفاع درجات الحرارة خاصة في الظل بطقس سوهاج، بينما تنشط الرياح المحملة بالرمال والأتربة بسرعة تصل إلى 20 كم بالساعة، وتسطع أشعة الشمس ظهرًا، كما تنعدم فرص سقوط أمطار على سوهاج، وفقًا لاستطلاع الأقمار الصناعية.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال طقس الفترة المقبلة، متخطية الـ35 لدرجة الحرارة العظمى، ونشوب الرياح المثيرة للأتربة.

تفقد مخرات السيول

وأشارت الأرصاد إلى تواجد فرص لسقوط أمطار على جبال البحر الأحمر بالجوار، وجرى توجيه رؤساء المراكز بتفقد مخرات السيول بالحواويش وساقلتة ودار السلام، دوريًا تحسبًا لتغير الطقس وسقوط أمطار.