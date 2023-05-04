«الداخلية» تحبط محاولة تصنيع عقاقير مخدرة بقيمة 6 ملايين جنيه

أحبطت أجهزة وزارة الداخلية محاولة تشكيل عصابي تصنيع المنشطات والعقاقير المخدرة، وضبط بحوزتهم كميات كبيرة من تلك العقاقير والمواد الفعالة وأدوات التصنيع بنطاق القاهرة والدقهلية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تصنيع المنشطات والعقاقير المخدرة وترويجها.

جاء ذلك عقب تقنين الإجراءات، إذ تم استهدافهم وأمكن ضبط أحدهم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية وبحوزته ( 500 قرص مخدر لعقار «تامول»– 1000 عبوة منشطات- مبلغ مالى – هاتف محمول) ، كما تم ضبط باقى المتهمين بمسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، وبحوزتهم (عدد 2500 قرص مخدر لعقار الترامادول- كمية من العقاقير المخدرة والمواد المنشطة وزنت 900 كيلو جرام- 385 كيلو جرام و200 لتر من مواد وخامات التصنيع- عدد كبير من الماكينات والمعدات والأدوات المستخدمة فى عملية التصينع- مبلغ مالى- عدد 4 هواتف محمول- عدد 3 سيارات).

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وحيازتهم للعقاقير المخدرة والمنشطات بقصد الإتجار وإستخدامهم للمواد الخام والأدوات والمعدات بقصد التصنيع والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار وإستخدام السيارات والهواتف المحمولة فى النقل والترويج على النحو الذى أكدته التحريات.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (6,000,000) ستة ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.