الكشف على 1942 حالة بقرية السلام ضمن مبادرة «حياة كريمة» في المنيا

واصلت مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

قافلة طبية في قرية السلام ببني مزار

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية السلام التابعة لمركز بنى مزار، حيث تم الكشف الطبي على 1942 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

فريق من الأطباء بكافة التخصصات

من جانبه، أكد الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على عدد 381 حالة جراحة، 586 حالة أطفال، 260 باطنة، 74 نساء، 107 أسنان، 80 قلب، 221 جلدية، و 193 أنف وأذن، و40 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لـ 113 مترددا، و 4 حالات أشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لـ 92 مترددا، و خلع أسنان لعدد 5 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 12 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ 132 مترددا، وذلك من خلال 13 عيادة متنقلة.