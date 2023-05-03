تسليم محطة مياه شرب البكارشة بالشرقية ضمن «حياة كريمة» نهاية مايو

قال المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية في محافظة الشرقية أن الدولة تحت قيادة رئيس الجمهورية تواصل رفع مستوى المعيشة في ريف مصر ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وتطوير كافة القطاعات والخدمات هذا وقد تم الانتهاء من محطة مياه شرب قرية البكارشة بالمركز وجار تسليمها خلال نهاية مايو المقبل كما أنها تخدم عدة قرى مجاورة إذ أن طاقة المحطة تعمل بإنتاجية 51 ألف متر مكعب يومية من إنتاج المياه، في المرحلة الأولى من الإجمالي الذي يبلغ 102 ألف متر مكعب لتحقيق أهداف الدولة في توفير كوب مياه نظيف للمواطن المصري ووصول المياه للمنازل دون أي مشكلات مترتبة على ضعف قوتها.

تسليم محطة مياه شرب البكارشة

وتابع رئيس مجلس مدينة الحسينية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جارٍ الانتهاء من أعمال محطة مياه الشرب بالبكارشة بالمركز التي تخدم عدة قرى من التي تعاني من ضعف المياه، لافتًا إلى أنه يتم التسليم بعد الانتهاء في آواخر مايو كما سيتم التشغيل التجريبي خلال مايو أو أول يونيو بعد التسليم لتدخل في نطاق الخدمات الفعلية للمواطنين، وتوصيل المياه لمنازل القرى، بطاقة إنتاجية إجمالية 102 ألف متر مكعب يوميا.

مركز الحسينية وحياة كريمة

يذكر أن مركز الحسينية حظى باختياره ضمن مبادرة حياة كريمة للنهوض بقراه وتوابعه ضمن تطوير الريف المصري وتجميل وجه الحياة وذلك بتطوير قطاعات عديدة مثل الصحة، التعليم، الغاز، الصرف الصحي والكباري والطرق والأبنية التعليمية وغيرها وتم تسليم نسبة كبيرة من المشروعات التي تم الانتهاء منها وجاري الانتهاء من التي لم تنته بعد.

استهداف تطوير 14 قطاع بحياة كريمة

وأشار المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية إلى اختيار 41 قرية تابعة للمركز لتطويرها بإنشاء المشروعات بواقع 894 مشروعا في القرى و741 تابعا لها في قطاعات متعددة كالصحة، التعليم، إنشاء وحدات إسعاف وإنشاء المدارس والكباري والطرق والبالغ عددها نحو 14 قطاعا وتم الانتهاء من المرحلة الأولى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنسبة تنفيذ كبيرة ومواصلة المرحلة الثانية.