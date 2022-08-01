الفنان أحمد إبراهيم يعلن وفاة والدته: «ماتت سبب نجاتي في الحياة»

أعلن الفنان أحمد إبراهيم عن وفاة والدته، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مشيرًا إلى أنها كانت سبب نجاته في الحياة.

أحمد إبراهيم يرثي والدته

وكتب أحمد إبراهيم:«أمي ماتت انتقلت إلى رحمة الله، من كانت سبب نجاتي في الحياة ربنا يرحمك ويغفر لك يا أمي».

آخر مشاركة فنية للفنان أحمد إبراهيم

وكانت آخر مشاركة فنية للفنان أحمد إبراهيم مسلسل «سلسال الدم»، التي تدور أحداثه حول امرأة صعيدية تفقد زوجها بعد أن يتعرض للقتل على يد عمدة البلدة التي تعيش فيها، وعلى الرغم من أنها تصبح امرأة أرملة ووحيدة، إلا أنها تقرر الانتقام من غريمها العمدة بشتى الوسائل الممكنة، فى محاولة منها للثأر لدم زوجها المقتول.