إشادات بمسرحية «طيب وأمير» بعد أسبوعين من عرضها

حظي العرض المسرحي «طيب وأمير» بإشادات واسعة، تزامنا مع عرضه حاليا على خشبة مسرح «ميامي» بوسط البلد، الذي يقوم ببطولته عدد كبير من الفنانين، منهم عمرو رمزي، هشام إسماعيل، تامر فرج.

مسرحية طيب وأمير

شاهد عدد كبير من الفنانين العرض المسرحي «طيب وأمير»، من بينهم محيي إسماعيل، محمد عبد العظيم، محمد علي رزق، عمرو عبد العزيز، دينا محسن، حاتم صلاح، أحمد ماجد، صبري فواز، محمد عبد الواحد، وغيرهم من الفنانين.

سبق وأشاد محمد عبد العظيم بالعرض، فكتب: «على مسرح ميامي كنت سعيد الحظ، واتفرجت على مسرحية طيب وأمير وهى من إنتاج المسرح الكوميدي، تحت إشراف الفنان ياسر الطوبجي، المسرحية مأخوذة عن رواية سلامة في خير لبديع خيري ونجيب الريحاني، لكن معمولة بشكل عصري.. المسرحية جميلة من كل عناصرها، على مستوى التمثيل رائعة، ضحك من القلب دون استخفاف بالمشاهد أو استظراف، أبطال العرض بيقدموا كوميديا راقية سلسة ممتعة، وعن الملابس والديكور، حدث ولا حرج عن جمال تصميمهم.. أنصحكوا بمشاهدة العرض، أنتوا وأسركم، الضحك عندهم أصلي مش مزارع».

وقال ياسر الطوبجي مدير المسرح الكوميدي لـ«الوطن»: إنه «سعيد للغاية بالإشادات التي جاءت على العرض، سواء من الفنانين أو الصحفيين والجمهور، وأنه يتمنى أن تستمر الإشادات»، موضحا أن فريق العمل بأكمله قدم مجهودا كبيرا يستحق عليه الشكر والدعم.

إشادات بمسرحية طيب وأمير

كما كتب الفنان محمد عبد الواحد عن العرض: «طيب وأمير.. مسرحية لكل أفراد الأسرة.. تحية لأساس نجاحها خالد جلال، بدعمه وتشجيعه وولاده الموهوبين أبطال العرض، الفنان ياسر الطوبجي مدير المسرح الكوميدي، اللى بيشرف على كل حاجة، بهدف راحة الفنانين وإسعاد الجمهور.. المخرج المتميز محمد جبر صاحب التوليفة الجميلة، والخلطة السحرية لنجاح العرض، حالة حب وبهجة وسعادة بيقدمها نجوم العرض»