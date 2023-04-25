مسرح ميامي كامل العدد في العيد بعرض «طيب وأمير»

أعرب الفنان ياسر الطوبجي مدير المسرح الكوميدي بوزارة الثقافة، عن سعادته بزيادة الإقبال الجماهيري على العرض المسرحي «طيب وأمير»، الذي يعرض حاليا على خشبة مسرح ميامي بعد أن افتتحته الدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مؤخرا عقب الانتهاء من أعمال تطويره.

طيب وأمير.. كامل العدد

ونشر «الطوبجي»، صورا من داخل المسرح للإقبال الكثيف على المسرحية، وعلق عليها عبر صفحته بـ«الفيسبوك»: «ما شاء الله لا قوه إلا بالله، مسرحيتنا (طيب وأمير) كامل العدد بمسرح ميامي لا يوجد مكان في المسرح كله كومبليت».

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، افتتحت المسرح بعد الانتهاء من أعمال تطويره وتحديثه وشهدت انطلاق العرض الافتتاحي «طيب وأمير»، والذي يدور حول تراث نجيب الريحاني، وبديع خيري.

عرض «طيب وأمير»

عرض «طيب وأمير»، بطولة عمرو رمزي، هشام إسماعيل، تامر فرج، أحمد السلكاوي، ونجوم المسرح الكوميدي، من تأليف أحمد الملواني، ديكور حمدي عطية، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء أميرة صابر، واستعراضات أسامة مهنا، موسيقى كريم عرفة، توزيع موسيقي أيمن التركي، وأشعار طارق علي ومن إخراج محمد جبر.