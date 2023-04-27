العرض المسرحي «طيب وأمير» يرفع لافتة «كامل العدد».. وويزو لأبطاله: مليون مبروك

رفع مسرح ميامي مساء أمس لافتة كامل العدد، على العرض المسرحي «طيب وأمير»، وحرص عدد كبير من الفنانين على الحضور ومن بينهم خالد جلال، ويزو، نورهان، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين.

ويزو تشيد بطيب وأمير

وتفاعلت الفنانة ويزو مع العرض وكتبت على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، «مبروك مليون مبروك عرض طيب وأمير عرض هايل في جرعة كبيرة من الكوميديا والتمثيل والديكور الهايل، والاستعراضات المبهجة، والملابس الجميلة والتأليف المتميز، والإخراج فوق الرائع، شكرا لكل النجوم اللي امتعونا وبسطونا، هشام إسماعيل، وعمرو رمزي، وتامر فرج، وشريف حسني، ونهى لطفي، وسلكاوي، وشيماء، وكل النجوم اللي في العرض، شكرا محمد جبر على الإخراج الجميل، شكرا ياسر الطوبجى مدير المسرح الكوميدى على الجهد المبذول واللي واضح جدا من كل فرد في العرض دا».

أبطال مسرحية طيب وأمير

يذكر أن عرض «طيب وأمير» من بطولة كل من عمرو رمزي، وهشام إسماعيل، تامر فرج، وأحمد السلكاوي، ورشا فؤاد، ونهى لطفي، وشريف حسني، وشيماء عبد القادر، ومحمود الهنيدي، ومحمود فتحي، ومن إخراج محمد جبر علي، وإنتاج قطاع الإنتاج الثقافي التابع لوزارة الثقافة.