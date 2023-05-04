ناقد فني عن «أم الشهيد» زوزو نبيل: أفضل صوت في تاريخ الإذاعة المصرية

على الرغم من تجسيدها دومًا دور المرأة القوية، والشريرة في بعض الأحيان، غير أن الفنانة زوزو نبيل كانت نموذجا للأم، كما يؤكد المؤرخ الفني محمد شوقي، فهي أم بطل وشهيد من شهداء حرب أكتوبر المجيدة 1973.

وكشف شوقي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أن الفنانة الراحلة زوزو نبيل لم تذكر واقعة استشهاد ابنها الوحيد، بل أخفت لسنوات طويلة أن لديها ابن شهيد، ولم تذكره سوى مرة واحدة بعد ضغط وإلحاح من الإعلامي والكاتب الكبير مفيد فوزي في أحد الحوارات التليفزيونية، وهو الأمر الذي كان يمكنها ذكره في كل مناسبة وكل حديث، منوهًا عن أنها كانت من الفنانين الذين يندر وجودهم في أحاديث صحفية أو لقاءات تليفزيونية.

وأشار إلى أن دور الأم مارسته زوزو نبيل في الحياة الحقيقية مع خلال تعاملها مع الفنانين والفنانات، الذين اعتبروها أم لهم، ومن أبرز هؤلاء النجوم الفنان محمد صبحي، الذي تمكن من تكوين ثنائي مع زوزو نبيل، بداية من مسلسل سنبل ورحلة المليون لمسلسل يوميات ونيس، ونعى صبحي زوزو نبيل بأنه فقد الأم بفقدها، وهو ما أعرب عنه عدد من النجوم كالفنان عادل إمام والفنان حسن يوسف.

ولفت إلى أن المرأة الشريرة بالسينما هي في الحقيقية أم حنون لمختلف الأجيال، من الفنانة فاتن حمامة إلى الفنانة ليلى علوي، ومن شكري سرحان لممدوح عبد العليم، وتميزت بقدرتها على أداء دور الأم بأداء مختلف كل مرة، وبعيدًا عن التكرار، وساعدها على ذلك أدائها المتميز وصوتها الذي يتضمن سجع يجعل الأداء التمثيلي متفوق ومتميز.

ومن المواقف الإنسانية الرائعة لزوزو نبيل، يروي شوقي أنها جمعت ضرتها وأبنائها بمنزلها، ليسكنوا سويًا، ليعيشوا جميعًا معًا في حب ووئام.

تعاون الفنانة زوزو نبيل مع المخرج حسن الإمام

ووصف «شوقي» الفنانة زوزو نبيل التي حلت ذكرى رحيلها أمس، بالظاهرة السينمائية التي لم تتكرر، وقدرتها على خطف الأنظار إليها وأن تكون بطلة الراوية حتى وإن كانت دورها ثانويا، لافتا إلى أن معظم الأفلام السينمائية التي تلقت بها، وبلغت ما يقرب من 25 فيلما، كانت مع المخرج حسن الإمام، ورغم إيمانه بموهبتها الكبيرة وجد أن عمرها تجاوز الـ30 عاما، وهو ما جعله يقدم نجوم آخرين على الأفيش كأنهم هم أبطال العمل رغم أن الرواية والفيلم يقوم على شخصية البطلة التي تقدمها الفنانة زوزو نبيل، مستشهدا بأفلام أسرار الناس، وقلوب الناس، وزمن العجايب، للفنانة فاتن حمامة.

وأوضح المؤرخ الفني أن هذه الظاهرة السينمائية الفريدة، جعلت المخرج يكتب اسم الفنانة زوزو نبيل على الأفلام ف نهاية التتر، مع جملة «نقدم لكم زوزو نبيل»، حتى لا يتم كتابة اسمها مع فنانين الأدوار الثانية بالعمل السينمائي، منوهًا أن بدايتها السينمائية كانت أدوار ثانوية للبنت الصغيرة كدورها بفيلم سلامة بطولة أم كلثوم، وعلي بابا والأربعين حرامي بطولة الفنان علي الكسار، وليلى بنت الفقراء مع ليلى مراد.

مؤرخ فني: زوزو نبيل أفضل صوت بالإذاعة المصرية على مر تاريخها

وأكد شوقي أن زوزو نبيل لها بصمة مميزة عن باقي الفنانات الأخريات وهي بصمة الصوت، فهي أفضل صوت إذاعي مر أمام الميكروفون في تاريخ الإذاعة المصرية، مؤكدًا أنها كانت الصوت الإذاعي المعتمد وكان من النادر سماع صوت ممثلة إذاعية أخرى، إذ كان صوت الفنانة سمحية أيوب، هو الصوت الثاني الذي ظهر بعد زوزو نبيل من خلال مسلسل تمارا في منتصف الخمسينيات.

وتابع المؤرخ الفني في تصريحاته لـ«الوطن»، أن الجمهور ارتبط بصوت الفنانة زوزو نبيل من خلال مسلسل ألف ليلية وليلة في الإذاعة المصرية، وأيضًا بأدائها في ألف ليلة وليلة بالتلفزيون مع الفنانة شريهان، في الأعوام 1985 و1986 و1987، لطاهر أبو فاشة وفهمي عبد الحميد، فالجمهور العربي لا يمكن أن ينسى شخصيات مشكاح وريما، ونطق زوزو نبيل للحروف ومخارج الحرف والألفاظ والجمل التي اشتهرت بها.

وأكد أن الفنانة زوزو نبيل تاريخ حافل، فلم تمض حقبة زمنية لزوزو نبيل إلا وهي متوهجة بها، منذ صغرها وبجميع مراحل عمرها وحتى عندما تقدم بها العمر وبآخر أيام حياتها، وكانت مطلوبة من قبل المخرجين والمنتجين كونها تضفي رونق وتوهج للعمل ككل وليس فقط للدور والشخصية التي تقدمها.