انطلاق تصوير مسلسل «ألف ليلة وليلة» لـ ياسر جلال.. يُعرض في رمضان 2024

انطلق في مدينة الإنتاج الإعلامي، اليوم الأحد، تصوير أولى مشاهد مسلسل «ألف ليلة وليلة»، والذي يلعب بطولته الفنان ياسر جلال، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني لعام 2024.

وجمعت المشاهد الأولى التى تم تصويرها من مسلسل ألف ليلة وليلة بين الفنانين ياسر جلال وياسمين رئيس، على أن يبدأ باقي نجوم العمل تصوير مشاهدهم خلال الأيام المقبلة.

تفاصيل مسلسل ألف ليلة وليلة

مسلسل ألف ليلة وليلة من بطولة النجوم ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس وشيري عادل، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

التعاون الثاني

وسيُعرض المسلسل في الموسم الرمضاني بعد المقبل في عام 2024، ويعد هذا هو التعاون الرمضاني الثاني على التوالي بين الفنانة نور والمنتج تامر مرتضى بعد مسلسل «راجعين يا هوى»، والذي عُرض في رمضان الماضي لعام 2022.

وشارك عدد كبير من الفنانين فى مسلسل «راجعين ياهوى»، ومنهم خالد النبوي وأنوشكا ونور ووفاء عامر وأحمد بدير وسلمى أبو ضيف ونور النبوي وغيرهم.