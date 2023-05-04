مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادثين منفصلين بكفر الشيخ

لقي شخص مصرعه في محافظة كفر الشيخ، إثر وقوع حادث انقلاب توك توك، وأُصيبت سيدة أخرى، وجرى نقل الجثة والمصابة إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

مصرع شخص وإصابة سيدة

وتبين من التقرير الطبي، وفاة «إ. ف. إ»، 40 سنة، مقيم بقرية دخميس، التابعة لمركز المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، وإصابة سيدة أخرى، وجرى نقلها لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 4 في حادث انقلاب تروسيكل

وفي سياق متصل، أُصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل أمام قرية الشهابية، بالطريق الدولي الساحلي، بكفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي.

تلقت غرف العمليات بمحافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة، ومرفق الإسعاف، إشارة تفيد بانقلاب تروسيكل أمام قرية الشهابية، بالطريق الدولي الساحلي، بكفر الشيخ، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي.

وتبين من التقرير الطبي إصابة «أ. ج. ع»، 30 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم واشتباه نزيف بالمخ، و«ع. ا. ا»، 61 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، و«ح. إ. ا»، 40 سنة، باشتباه كسر في القدم اليمنى، و«أ. ع. ا. ع»، 50 سنة، باشتباه كسر في الساق اليمنى، والحالات تحت الملاحظة بمستشفى بلطيم النموذجي.