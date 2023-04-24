إصابة 5 أشخاص في انقلاب «توك توك» على «دائري ببا» ببني سويف

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الاثنين، في حادث انقلاب توك توك على الطريق الدائري بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين بسيارة الإسعاف إلى المستشفى المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بوقوع حادث على «دائري» بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك بالطريق الدائري، أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى ببا

ودفع مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بـ 3 سيارات إلى موقع حادث انقلاب توك توك، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ببا المركزي، وجار تقديم الإسعافات الأولية لهم تحت إشراف الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم: «محمد ن. س» 64 سنة، و«دينا ع. ط» 17 سنة، و«منى ش. ع» 40 سنة، و«نسمة ع. ط» 25 سنة، و«ندى أ. ح» 16 سنة، وجميعهم يقيمون بمركز ببا جنوب بني سويف، وأغلب الإصابات سحجات وكدمات.

اتخاذ الإجراءات اللازمة

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتورة سالي الخولي مدير المستشفى، وتحرر محضر بالحادث.