إصابة 3 عمال في انقلاب دراجتين ناريتين و«توك توك» بسبب السرعة بالمنيا

أصيب 3 عمال، اليوم الاثنين، إثر انقلاب دراجتين ناريتين وتوك توك بسبب السرعة، وذلك على الطريقين الدائري والزراعي السريع «مصر - أسوان» بمحافظة المنيا.

انقلاب داجتين بالطريق الدائري والزراعي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة نارية على الطريق الدائري أمام قرية ماقوسة التابعة لمجلس قروي بني محمد سلطان بمركز المنيا.

بالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة رجب عبد الناصر 59 عاما، عامل، مقيم بقرية طوخ الخيل.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بانقلاب دراجة نارية على الطريق الزراعي السريع «مصر - أسوان»، أمام قرية صفط البن بمركز المنيا، بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة محمد سيد، 19 عاما، عامل، مقيم بمركز سمالوط، بنزيف وسحجات بالجسم.

انقلاب توك توك بسبب السرعة

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بانقلاب توك توك على الطريق الزراعي السريع «مصر - أسوان» أمام مصنع سكر أبو قرقاص بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة علاء رجب 26 عاما، عامل، مقيم بقرية أتليدم باشتباه كسر.

وتم نقل المصابين الـ3 إلى المستشفيات المركزية لتلقي العلاج، وتحفظت إدارة المرور على الدراجتين والتوك توك تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.