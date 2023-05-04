طقس السويس اليوم.. غيوم ورياح ودرجة الحرارة العظمى 31

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات خبراء الأرصاد لطقس اليوم الخميس، في محافظة السويس، بانتشار الغيوم بشكل جزئي مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة وتوقعات بانعدام الفرصة لسقوط أمطار، واستمرار تكون الشبورة المائية صباحا، على الطرق المؤدية من وإلى السويس حتى صباح باكر الجمعة.

طقس السويس اليوم الخميس

سجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات خبراء الأرصاد، قراءات طقس السويس اليوم الخميس درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 17 درجة مئوية، وعدم توافرفرصة لسقوط أمطار، وسجلت نسبة الرطوبة 37% وسرعة الرياح 19 كم /ساعة، فيما يسود محافظة السويس الخميس طقس مائل للحرارة نهاراً والبرودة صباحاً وأول الليل

سيولة مرورية في السويس

تستمر محافظة السويس، في رفع حالة الاستعداد لاستقبال فصل الصيف، برفع كفاءة المساحات الخضراء بالأحياء، وإعداد وتجهيز الحدائق العامة، وشاطئ السوايسة لاستقبال المواطنين، مع الارتفاع في درجة الحرارة، وتشهد الطرق الداخلية سهولة في التنقل، وانتظام في حركة السير على الطرق الداخلية، التي تربط الأحياء، وكذلك الطرق الخارجية التي تربط السويس، بمحافظات الجوار.

حالة البحر الأحمر اليوم

ذكر البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة البحر الأحمر في طقس اليوم معتدلة وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.