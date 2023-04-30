طقس السويس اليوم.. نشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة السويس اليوم الأحد، موضحة ارتفاع نسبة الرطوبة، وانخفاض درجتي الحرارة العظمى والصغرى، واعتدال حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف ومترين.

طقس السويس اليوم

وتشهد محافظة السويس طقسا مائلا للبرودة، تنشط فيه الرياح، وتنتشرالغيوم الجزئية في سماء المحافظة على فترات، ويتوقع خبراء الأرصاد أن تنخفض درجة الحرارة خلال الصباح الباكر، وساعات الليل لتسجل 13 درجة، وتكون 26 درجة نهارا.

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية بمحافظة السويس وتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، قراءات الطقس اليوم، موضحة أن درجة الحرارة العظمى 26 مئوية والصغرى 13 درجة، فيما تسجل نسبة الرطوبة 40%، وحركة الرياح 24 كيلومترا في الساعة، وتتوافر فرص سقوط الأمطار الخفيفة بنسبة حدوث تصل لـ 30 %تقريبا.

سيولة مرورية في الشوارع

وتشهد الطرق الداخلية بمحافظة السويس، سهولة في حركة التنقل بين الأحياء والشوارع نظرا للسيولة المرورية، خاصة خلال ساعات الصباح، وتواجد رجال المرور بالشوارع الرئيسية والميادين، لتسيير حركة السير على الطرق ومنع التكدس المروري.

كما تشهد محافظة السويس استمرار رفع حالة الاستعداد لرفع كفاءة الحدائق والمساحات الخضراء بالحدائق العامة بأحياء السويس المختلفة، لتكون جاهزة لاستقبال المواطنين مع دخول فصل الصيف وارتفاع الحرارة.