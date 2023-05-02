خبير أسواق مال: الوقت الحالي الأنسب لبيع الذهب

قال إيهاب فاروق المحلل المالي وخبير أسواق المال، إن إعلان البورصة المصرية عن أسعار الذهب على شاشتها خلال أيام لم يؤثر على أسعار الذهب في السوق المحلية، كما أن المتحكم في أسعار الذهب حاليا ليس سعر الدولار عالميا بل حالة الفوبيا التي يمتلكها الكثير من المواطنين من شراء الذهب الفترة الحالية، مؤكدا أن الوقت الحالي أفضل للبيع وليس الشراء.

فاروق: أسعار الذهب في الوقت الراهن مبالغ فيها للغاية

وأضاف «فاروق»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفترة الحالية تشهد جميع محلات الذهب إقبالا متزايد للغاية على شراء الذهب اعتقادا أن سعر الذهب في جميع الأوقات جاذبا ولكن هذا اعتقاد خاطئ لأن أسعار الذهب في الوقت الراهن مبالغ فيها للغاية وسوف يخسر الكثير من المواطنين في الذهب الذي يمتلكونه.

الطلب حاليا أعلى من المعروض

وأوضح المحلل المالي، أن أسعار الذهب التي يتم الإعلان عنها بشكل يومي لم تؤثر على حركة السوق لأن الطلب حاليا أعلى من المعروض لذلك ستستمر الأسعار في الارتفاع، مشيرا إلى أن أسعار الذهب ستشهد بالتأكيد الفترة القادمة تراجعا في السوق المحلية، ويرجع سبب ذلك إلى أن الإقبال على الشراء المتزايد حاليا سينخفض وبالتالي سيتوفر المعروض فقط ويقل الطلب، ما يساهم في هبوط الأسعار وتعتبر السبائك الأكثر مبيعا في الوقت الراهن.