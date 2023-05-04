رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم البلدة القديمة في نابلس.. ويشتبك مع مقاومين فلسطينيين

كتب:

أ ش أ
09:09 ص | الخميس 04 مايو 2023
عناصر من قوات الاحتلال

عناصر من قوات الاحتلال

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، البلدة القديمة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

أصوات انفجارات في البلدة القديمة

ودفعت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية من حاجز حوارة إلى نابلس، حيث جرى الإبلاغ عن أصوات انفجارات في البلدة القديمة، وتفجير واجهة إحدى المنازل بقذائف الإنيرجا.

وقال سكان وشهود عيان، إنّ قوات الاحتلال تحاصر شابًا داخل منزل عائلة العزيزي، وهو أحد قادة «عرين الأسود»، وصهر الشهيد محمد العزيزي مؤسس العرين.

الاحتلال يغلق المنطقة بشكل كامل

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، في تصريح صحفي، إنّ هناك حديثا عن إصابة خطيرة وسط البلدة القديمة، مشيرا إلى أنّ الاحتلال أغلق المنطقة بشكل كامل، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول للإصابة.

اقرأ المزيد:

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم نابلس وتصيب شابا فلسطينيا

رئيس الوزراء الفلسطيني يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

«التعاون الإسلامي» تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة نابلس

إصابة فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم العين في نابلس

انتشار مكثف لقوات الاحتلال في نابلس قبل زيارة وزراء وأعضاء الكنيست
بقلم أ ش أ