«الأرصاد» تحذّر من نشاط الرياح.. وتكشف موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لهيئة الأرصاد الجوية، إنّ الرياح النشطة ليلا، تُشعرنا بانخفاض درجات الحرارة والأجواء الربيعية، حيث تتراوح سرعاتها بين 30 كيلومترا/ ساعة لـ40 كيلومترا/ ساعة في أغلب محافظات شمال البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة في أقصى غرب البلاد ببعض المناطق من السلوم ومطروح وبعض المناطق من الصحراء الغربية، كما تتكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، ما يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية بالصباح الباكر.

ذروة ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميات بسنت الحسيني ومنة الشرقاوي ودينا شرف، أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون غدا الخميس، ودرجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستكون غدا، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية نهارا، والأجواء غدا ستكون شديدة الحرارة بأغلب محافظات الجمهورية.

وتابعت غانم، أنّ الكتل الهوائية الشمالية تبدأ في التأثير على الطقس السبت المقبل، وتنخفض درجات الحرارة وتكون 27 مئوية، ونشعر بالبرودة خلال فترات الليل، لذلك يجب ألا ننخدع بانخفاض درجات الحرارة ونتعجل بارتداء الملابس الصيفية.

تحذير من تخفيف الملابس

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن فترات الليل المتأخر والصباح الباكر يجب أن تكون الملابس ثقيلة نوعا ما حتى لا نصاب بنزلات البرد، خصوصا للأطفال، مشددة لوجود أتربة بالجو غد الخميس والجمعة، ولذلك يجب على مرضى الحساسية الصدرية الحذر غدا وبعد غدا لذلك يجب ارتداء الكمامات.