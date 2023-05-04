درجات الحرارة اليوم الخميس.. «الأرصاد» تحذر من ذروة الموجة الحارة

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس، إذ توقعوا أن تكون ذروة الموجة الحارة اليوم، بسبب تأثر البلاد في هذه الفترة، بكتل هوائية قادمة من الصحراء الشرقية بالجزيرة العربية، وتعمل على ارتفاع الحرارة، مع زيادة سطوع أشعة الشمس، نظرا لوجود مرتفع جوي جديد في طبقات الجو العليا، محذرين من التعرض المباشر لها.

حالة الطقس اليوم

تسجل درجات الحرارة العظمى وفق بيان الأرصاد، نحو 33 درجة على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، فى حين أنها ستسجل 39 درجة على محافظات جنوب البلاد، إذ يسود طقس شديد الحرارة خلال فترة الظهيرة على جميع الأنحاء.

وتتراوح سرعات الرياح بين 30- 40 كم فى الساعة، خاصة مع بداية ساعات المساء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد، وتتجه الى بعض المناطق مثل السلوم ومطروح.

درجات الحرارة اليوم

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس في مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي، وفق بيان الأرصاد:

- القاهرة 33 - 15.

- العاصمة الإدارية 33 - 15.

- أكتوبر 34- 15.

- بنها 33- 15.

- دمنهور 33- 15.

- وادي النطرون 32 - 15.

- كفر الشيخ 30- 16.

- المنصورة 30- 16.

- الزقازيق 30- 15.

- شبين الكوم 33- 15.

- طنطا 27- 15.

- دمياط 22- 16.

- بورسعيد 22- 15.

- الإسماعيلية 27- 14.

- السويس 28- 16.

- العريش 23- 13.

- رفح 23- 12.

- رأس سدر 28- 14.

- نخل 26- 7.

- كاترين 25- 05.

- الطور 29- 19.

- طابا 22- 18.

- شرم الشيخ 30- 20.

- الإسكندرية 27- 16.

- العلمين الجديدة 26- 16.

- مطروح 26- 16.

- السلوم 29 - 15.

- سيوة 22- 13.

- رأس غارب 30 - 19.

- الغردقة 31- 20.

- سفاجا 30- 21.

- مرسى علم 31- 19.

- شلاتين 30 - 21.

- حلايب 28- 20.

- أبو رماد 31 - 21.

- رأس حدربة 27 - 20.

- الفيوم 29- 14.

- بني سويف 30- 14.

- المنيا 31- 14.

- أسيوط 32- 15.

- سوهاج 33- 16.

- قنا 35 17.

- الأقصر 35- 18.

- أسوان 38- 19.

- الوادي الجديد 37- 15.

- أبوسمبل 38- 19.