الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا في مصر وتحذير من عواصف رملية على هذه المناطق

تشهد العديد من المحافظات ارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس، وذلك بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية التي أعلنت استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة غدا على كافة الأنحاء، حيث من المتوقع أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، ومحافظات شمال الصعيد.

حالة الطقس في مصر

ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما تظل الأجواء مائلة للبرودة في الصباح الباكر وليلًا على أغلب الأنحاء.

تستعرض لـ«الوطن»، تفاصيل حالة الطقس غدا وارتفاع درجات الحرارة غدا في مصر في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

ارتفاع درجات الحرارة غدا في مصر

وتشهد حالة الطقس ارتفاع درجات الحرارة غدا في مصر حيث تأتي درجات الحرارة غدًا في محافظات مصر كالتالي:

القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 34 درجة بينما تسجل الصغرى 22.

السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 32 درجة فيما تسجل الصغرى 18.

جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 35 درجة بينما تسجل الصغرى 23.

محافظات شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 37 فيما تسجل الصغرى 20 درجة.

محافظات جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 37 درجة بينما تسجل الصغرى 23 درجة.

عاصفة رملية غدًا بالمحافظات

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإنّه من المقرر أن تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة عواصف رملية على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأيام القادمة

ومن المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الغربية، سقوط أمطار على مدار يومي الجمعة والسبت وفقًا لتوقعات الأرصاد حول حالة الطقس الأيام القادمة حيث تأتي حالة الطقس الأيام القادمة كالتالي:

الجمعة 5 مايو..أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، كما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

السبت 6 مايو.. تشهد سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الأحد 7 مايو والاثنين 8 مايو.. تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.