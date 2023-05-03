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شرطة البيئة تضبط 4 مصانع غير مرخصة لتدوير المخلفات البلاستيكية بالجيزة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:34 م | الأربعاء 03 مايو 2023
وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

شنت شرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة بنطاق محافظة الجيزة أسفرت جهودها عن ضبط 5 قضايا (4 مصانع عشوائية دون ترخيص لتدوير المخلفات البلاستيكية لإنتاج مكونات ماكينات الطباعة ومراوح المحركات – إنتاج وتعبئة وتداول المنظفات المنزلية – تعبئة أسطوانات الأكسجين الطبي والصناعي - وشركة لإنتاج وتعبئة الفول الصويا والنشا والجلوكوز).

وشملت المضبوطات (62 طنا و2500 مروحة مخلفات بلاستيكية ومصنعاتها مجهولة المصدر وبدون بيانات مغشوشة ومقلدة وبدون موافقة بيئية – 17.5 طن منظفات منزلية مجهولة المصدر ودون بيانات ودون فواتير مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية – 7 أطنان و300 إسطوانة مواد كيماوية مجهولة المصدر ودون موافقة بيئية - 115 طن فول صويا، نشا، سكر جلوكوز دون بيانات أو موافقة بيئية وغير مسجلة)..

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