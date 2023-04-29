الخط الرابع لـ«المترو».. أيقونة مشروعات النقل صديقة البيئة

تكثّف مصر جهودها للعمل فى مشروعات النقل الجماعى الأخضر المستدام الصديق للبيئة والتوسع فيه، بتعاون وثيق مع اليابان، خاصة أن لديها الخبرة الكافية، حيث وقّعت وزارة النقل عقد تصنيع وتوريد 23 قطاراً للمرحلة الأولى من الخط الرابع ‏لمترو الأنفاق مع شركة ميتسوبيشى اليابانية، حيث يشتمل المشروع على مرحلتين، الأولى تشمل حدود مدينة 6 أكتوبر وميدان الرماية والهرم والملك الصالح والفسطاط، والثانية: مدينة نصر والقاهرة الجديدة.

يأتى ذلك، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال تنفيذ شبكة خطوط مترو الأنفاق، ويعتبر وفق تقرير رسمى لوزارة النقل، أنه إحدى أهم وسائل النقل الأخضر صديق البيئة، علاوة على أنه وسيلة نقل جماعية تنفّذ وفقاً لأحدث المواصفات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الأمان، كما يُعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة، وكذا تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثانى للمترو فى محطة الجيزة، ومع الخط الأول للمترو فى محطة الملك الصالح، ومخطط أن ينقل 1.2 مليون راكب يومياً.

توقيع عقد تصنيع وتوريد 23 قطارا للمرحلة الأولى مع «ميتسوبيشي» اليابانية وفقا لأحدث المواصفات العالمية

ويبلغ الطول الإجمالى للخط 42كم بعدد 38 محطة، وسيتم تنفيذه على مرحلتين، تمتد الأولى من محطة حدائق الأشجار حتى الفسطاط بطول 19كم، وتشتمل على 17 محطة، وتمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط حتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23كم و21 محطة، ويتم حالياً تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربى من المرحلة الأولى من الخط فى المسافة من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة المساحة بطول 13.7كم مع تحالف شركات مصرية «المقاولون العرب، كونكورد، بتروجت، حسن علام للإنشاءات»، كما تم التعاقد مع شركة ميتسوبيشى كوربوريشن اليابانية لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والسكة والورشة للمرحلة ‏الأولى من الخط الرابع، وجارٍ دراسة العروض الفنية والمالية للأعمال المدنية للجزء الثانى من المرحلة بطول 5.1كم، ‎والذى يمتد فى المسافة من محطة المساحة وحتى الفسطاط، ‎تمهيداً للترسية والتعاقد، وذلك نظراً للخبرة الكافية لدى اليابان فى هذا الملف، فطبقاً للتعاقد مع الشركة اليابانية سيتم تصنيع وتوريد 23 قطاراً للمشروع مطابقاً للمواصفات العالمية، حيث سيتم ولأول مرة فى مشروعات مترو الأنفاق تركيب أبواب على الأرصفة Screen Doors لتحقيق أعلى مستويات الأمان، ويبلغ إجمالى قيمة العقد 5.8 مليار جنيه، كما سيتم تقديم خدمة الصيانة للقطارات لمدة سنتين، تبدأ من تاريخ نهاية تنفيذ الأعمال.

توفير التمويل اللازم للمشروع بقرض ميسر من الوكالة اليابانية «الجايكا»

ويأتى تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع استمرارا للتعاون بين الحكومتين المصرية واليابانية، والذى يتم فى تنفيذ الكثير من المشروعات، خاصة فى النقل، حيث سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع الشركات اليابانية، كما أسهمت فى توفير التمويل اللازم للمشروع بقرض ميسر من الوكالة اليابانية «الجايكا».

وأكد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بكلية الهندسة بجامعة بنى سويف، أن مصر لديها تعاون وثيق مع اليابان فى مشروعات النقل الجماعى الأخضر، متمثلة فى الخط الرابع للمترو، موضحاً أنه يعتبر من المشروعات المهمة التى تنفّذها الدولة مع اليابان، خاصة أن لديها الخبرات الكافية فى هذا الملف.

وأضاف «أبوخضرة» لـ«الوطن»، أن تعاون مصر مع اليابان يدل على أنها تسير بخُطى ثابتة نحو التنمية الحقيقية بعقد شراكات مع أهم الشركات اليابانية التى لها باع طويل فى ملف النقل، مؤكداً أن هذا التعاون يخلق مزيداً من الاستثمار فى مصر ويحقّق معدلات تنمية حقيقية.