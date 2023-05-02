«النقل» تعلن توريد 70 قطارا لمشروع المونوريل في شرق وغرب النيل

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، أنه سيتم توريد 70 قطارًا منها 40 قطارًا لمونوريل شرق النيل، و30 قطارًا لمونوريل غرب النيل، مؤكدًا تقدم أعمال تنفيذ المشروع، الذي تصل محطاته إلى 35 محطة.

وأضاف التقرير، أن مشروع المونوريل يأتي ضمن مشروعات النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، موضحاً أنّ من المخطط أن يتكامل خط مونوريل شرق النيل، في خدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد في مدينة نصر ومع القطار الكهربائي الخفيف بمحطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية.

مشروع المونوريل يسهل حركة تنقل المواطنين

وفي سياق متصل، قال الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، إن مشروع المونوريل يأتي ضمن منظومة النقل الذكي التي تنفذها الدولة ممثلة في وزارة النقل حالياً، موضحاً أنّ المشروع يتكامل مع مشروع الأتوبيس الترددي والقطار الكهربائي السريع والمترو؛ لتسهيل حركة تنقل المواطنين.

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة، لـ«الوطن»، أن المشروع يحقق العديد من المزيا أبرزها توفير وسيلة نقل حضارية صديقة للبيئة، ويسهم في التقليل من مشكلة الزحام المرورى والحد من التلوث البيئى، وتوفير الوقت عبر التقليل من زمن الرحلات.

مشروع مونوريل شرق وغرب النيل

- يمتد بطول 100.3 كيلومتر.

- يصل عدد محطاته إلى 35 محطة.

- يتكامل مع الخط الثالث للمترو في محطة الاستاد بمدينة نصر.

- يتكامل مع القطار الكهربائي الخفيف بمحطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية.

مشروع مونوريل غرب النيل

- يمتد بطول 43.8 كيلومتر.

- عدد 13 محطة.

- يتكامل في خدمة نقل الركاب مع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة وادي النيل.

- يتكامل مع محطة نقابة المهندسين مع القطار الكهربائي السريع.