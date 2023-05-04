وظائف خالية في بنكي مصر والتجاري الدولي.. الشروط والتقديم

كشف كل من بنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB عن حاجتهما لشغل وظائف داخل بعض القطاعات المالية والمصرفية، شرط توافر بعض المهام والخبرات للحصول على الوظيفة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف الشاغرة في بنكي مصر والتجاري الدولي.

وظائف بنك مصر

نوه بنك مصر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي والوظائف «لينكد إن» عن حاجته لوظيفة المطور الأساسي للموقع بشروط هي:

1- عامان من الخبرة في تطوير البرمجيات الإجمالية.

2- درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو ما شابه ذلك، درجة متقدمة يفضل مع سجل متميز من التحصيل الأكاديمي.

3- خبرة في العمل في لغات البرمجة المستندة إلى JVM مثل Java 8+ و Kotlin و / أو أطر الخلفية الحديثة مثل Spring-Boot.

4- خبرة كبيرة في كتابة واستخدام وتأمين خدمات RESTful API في التطبيقات الموزعة على نطاق واسع.

5- خبرة مع بنى الخدمات المصغرة، بما في ذلك فهم اكتشاف الخدمة وقواطع الدائرة.

6- خبرة في قواعد البيانات العلائقية وغير العلائقية (مثل Oracle و PostgreSQL وMySQL / MariaDB وMongoDB وCouchDB وCassandra وElasticsearch ... إلخ).

7- خبرة في إنشاء البرامج النصية Maven و Gradle و CI Jenkins و / أو Azure Pipelines .

8- خبرة في الممارسات الهندسية مثل إعادة بناء التعليمات البرمجية، وأنماط التصميم، والتطوير المدفوع بالاختبار، والتكامل المستمر، وبناء تطبيقات قابلة للتطوير بدرجة عالية، وأمن التطبيقات.

9- خبرة في تقنيات الحاويات مثل Docker / Kubernetes a plus.

10- خبرة في منهجيات التطوير السريع .

11- المعرفة بأي لغة أخرى مثل NodeJS و Go-Lang و / أو Python a plus.

12- التقديم من خلال موقع البنك على «لينكد إن».

وظائف البنك التجاري الدولي

وعبر الموقع الرسمي للبنك التجاري الدولي فإن البنك في حاجة لـ وظيفة TELLER، بشروط وهي:

1- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

2- عامان من الخبرة.

3- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

4- مهارات التواصل.

5- مهارات حل المشاكل.

6- بارع في استخدام البرامج الأساسية مثل المكتب والإنترنت والبريد الإلكتروني.

7- التقديم من خلال موقع البنك على شبكة الإنترنت.