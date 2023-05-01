تفاصيل وظائف محافظة القاهرة وكيفية التقديم.. «الحق قدم بسرعة»

تواصل محافظة القاهرة، تلقي طلبات التقديم على الوظائف المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة، بعدما أعلنت حاجتها لشغل عدد من الوظائف، وفق الإعلان رقم 1 لسنة 2023، عن طريق التعاقد «عقد الاستعانة»، للعمل بديوان عام محافظة القاهرة والأحياء التابعة لها، وباب التقديم مستمر الأسبوع الجاري.

وأعلنت المحافظة أن الراغبين في التقديم، يمكنهم عبر هذا الرابط، ومن الوظائف المطلوبة، سائقين، أخصائيين حاسب آلي، شؤون عاملين، مالية، قانونيين، والتي جاءت على النحو التالي:

وظائف محافظة القاهرة

- 50 وظيفة سائق

- 46 وظيفة أخصائي حاسب آلي حاصلين على بكالوريوس حاسب آلي وبكالريوس نظم ومعلومات.

- 15 وظيفة باحث شؤون عاملين من الحاصلين على بكالريوس تجارة وليسانس آداب.

- 10 وظائف باحث شؤون مالية من الحاصلين على بكالريوس تجارة ومحاسبة.

- 10 وظائف باحث قانوني من الحاصلين على ليسانس حقوق.

الشروط المطلوبة للتقديم للوظائف

- شرط أن يكون المتقدم من أبناء محافظة القاهرة

- لا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا

- أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها

المستندات المطلوبة

- صورة من شهادة الميلاد

- صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية

- صورة من شهادة القيد بالنقابة بالنسبة للتجاريين

- صورة من شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور

- رخصة القيادة سواء أولى - ثانية - ثالثة سارية بالنسبة للسائقين.