وظائف في بنك فيصل الإسلامي.. الشروط والتقديم

كشف بنك فيصل الإسلامي عبر موقعة الرسمي، عن توافر مجموعة من الوظائف الشاغرة للعمل لدى بعض القطاعات الهامة داخل المؤسسة المصرفية العاملة في القطاع المصرفي المصري.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل وظائف بنك فيصل، على هذا النحو:

وظيفة UNIX and Linux System Administrator

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

- حل المشكلات مع استكشاف الأخطاء وإصلاحها واتخاذ القرار والمهارات التحليلية.

- قادرة على العمل والتفاعل مع الآخرين في بيئة منظمة / فريق.

- المرونة والقدرة على التكيف للتعامل مع متطلبات العمل المتنافسة.

- مهارات تواصل خطية وشفويه ممتازةمكان العمل: الدقي، الجيزة.

كيفية التقديم: أرسل سيرتك الذاتية مع ذكر اسم الوظيفة والرمز 20234 إلى Careers@faisalbank.com.eg

وظيفة مسؤول نظام مايكروسوفت

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

- النسخ الاحتياطي واستعادة المرافق وتجربة البرمجة النصية (واجهة المستخدم الرسومية & CLI).

- دورات MCSE / MCSA.

- على دراية بما يلي:- معرفة: أنظمة التشغيل. إدارة Active Directory، Citrix Xen Desktop، أدوات مراقبة أداء النظام، منتجات VMware- معرفة جيدة بـ Active Directory-DNS- DHCP- أنظمة تشغيل سطح المكتب- تطبيقات البرمجيات المختلفة مبادئ أنظمة الشبكات- MS Exchange- MS SCCM - إدارة وتشغيل مركز النظام.

- مكان الوظيفة: الدقي، الجيزة.

كيفية التقديم: أرسل سيرتك الذاتية مع ذكر اسم الوظيفة والرمز 20235 إلى Careers@faisalbank.com.eg

وظيفة مسؤول قاعدة بيانات أوراكل

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.

- خبرة واسعة مع أدوات DBA الأمامية والخلفية .

- مهارات ممتازة في حل المشكلات.

- خبرة عملية مع إدارة قاعدة بيانات Oracle.

- بإمكان Oracle DBA عالي المستوى إدارة نظام قاعدة بيانات الشركة بخبرة لزيادة الأداء والكفاءة.

- مكان العمل: الدقي، الجيزة.

كيفية التقديم: أرسل سيرتك الذاتية مع ذكر اسم الوظيفة والرمز 20236 إلى Careers@faisalbank.com.eg

وظيفة متخصص في تكنولوجيا المعلومات

- شهادة جامعية / تكنولوجيا المعلومات، علوم الحاسب.

- المعدل التراكمي: جيد جدا، ممتاز.

- المعرفة بأنظمة الكمبيوتر.

- إجادة اللغة الإنجليزية للكتابة واللفظية.

- ألا يزيد العمر عن 25 سنة.

- أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

كيفية التقديم: أرسل سيرتك الذاتية مع ذكر اسم الوظيفة ورمزها إلى Careers@faisalbank.com.eg واذكر رمز الوظيفة 20232.

وظيفة أخصائي أمن تكنولوجيا المعلومات

- تكوين أدوات الأمان ودعمها، مثل جدران الحماية وبرامج مكافحة الفيروسات.

- مراقبة حركة مرور الشبكة للسلوك المشبوه.

- تكوين أنظمة الأمن وتحليل متطلبات الأمن والتوصية بالتحسينات.

- تركيب وإدارة واستكشاف حلول أمان الشبكة.

- تحديث البرنامج بأحدث تصحيحات الأمان والتأكد من وجود الدفاعات المناسبة لكل مورد شبكة.

- شهادة جامعية أو بكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو الأمن السيبراني أو أي مجال ذي صلة.

- خبرة 2-3 سنوات.

كيفية التقديم: أرسل سيرتك الذاتية مع ذكر اسم الوظيفة ورمزها إلى Careers@faisalbank.com.eg واذكر رمز الوظيفة 20237.